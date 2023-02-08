Karabük'te iki katlı ahşap ev yandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karabük'te iki katlı ahşap ev yandı

AA

Karabük'te iki katlı ahşap ev yandı

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Eflani ilçesinde çıkan yangında iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

İlçeye bağlı Çavuşlu köyü Cevizli Mahallesi'nde Mustafa Şen'e ait iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine yangın yerine jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Eflani Belediyesi itfaiye ekipleri ve Eflani Orman İşletme Müdürlüğü personelinin müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği ev, kullanılamaz hale geldi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karabük'te kara saplanan ambulansı karla mücadele ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER Karabük'te kara saplanan ambulansı karla mücadele ...
Karabük'ten deprem bölgelerine yardım seferberliği sürüyor
YEREL HABERLER Karabük'ten deprem bölgelerine yardım seferberliği ...
Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan kadın 59 saat sonra kurtarıldı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan kadın 59 saat ...
Karabük'ten deprem bölgesine 1659 Mehmetçik sevk edildi
YEREL HABERLER Karabük'ten deprem bölgesine 1659 Mehmetçik sevk ...
Karabük 2 Nolu Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi seçimi ertelendi
YEREL HABERLER Karabük 2 Nolu Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi ...
Karabük Belediyesi itfaiye ekipleri, Kahramanmaraş'ta 5 kişiyi enkazdan sağ kurtardı
YEREL HABERLER Karabük Belediyesi itfaiye ekipleri, Kahramanmaraş'ta ...
Karabük Üniversitesi uluslararası üniversitelerle akademik işbirliği yapmayı sürdürüyor
YEREL HABERLER Karabük Üniversitesi uluslararası üniversitelerle ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.