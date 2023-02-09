Gaziantep'te enkaz altında kalan biri çocuk iki kişi kurtarıldı

KARABÜK (AA) - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde depremde enkaz altında kalan biri çocuk 2 kişi sağ kurtarıldı.
Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından bölgeye giden AFAD İl Müdürlüğü ekiplerinin, Nurdağı ilçesinde çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.
Açıklamada, "Nurdağı'nda tarama ekipler, enkazdan ses geldiğinin belirlenmesi üzerine harekete geçti. Ekipler, makineler yardımıyla ulaştığı iki kişiyi kurtarmayı başardı."
Kayıt altına alınan kurtarma sırasında isminin Fatih olduğu öğrenilen gencin uzun uğraşlar sonucu gece saatlerinde yıkıntılar arasından çıkarılması görülüyor.
Diğer görüntülerde ise ekiplerin, enkaz altından kurtardığı 7 yaşlarındaki yabancı uyruklu kız çocuğu ile sohbet etmesi yer alıyor.