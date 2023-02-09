Kahramanmaraş'ta 1,5 yaşındaki bebekle annesi 82 saat sonra enkazdan kurtarıldı

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KARABÜK (AA) - Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan 1,5 yaşındaki bebekle annesi, Karabük ve Ankara'dan giden kurtarma ekiplerinin çalışması sonucu depremden yaklaşık 82 saat sonra sağ çıkarıldı.

Karabük Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından bölgeye giden Belediye itfaiye ekipleri, ildeki arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Trabzon Caddesi'nde çalışmalar yürüten Karabük ve Ankara itfaiyesi ekipleri, makineler yardımıyla ulaştıkları kadın ile 1,5 yaşındaki bebeğini yaklaşık 82 saat sonra kurtarmayı başardı.

İlk kontrolleri yapılan bebekle annesi sağlık ekiplerine teslim edildi.

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