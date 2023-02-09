Gaziantep'te enkaz altında kalan genç, 71 saat sonra kurtarıldı

KARABÜK (AA) - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde depremde enkaz altında kalan genç, 71 saat sonra sağ çıkarıldı.
Karabük Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye giden AFAD İl Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep'teki hummalı çalışmalarını sürdürdü.
Nurdağı ilçesinde taramalarda bulunan Soma İmbat Madencilik Arama Kurtarma ve Jandarma Arama Kurtarma ekipleri, enkazdan ses geldiğini belirledi.
Harekete geçen ekipler, uzun uğraşlar sonucu yıkıntılar arasında ulaştığı Yusuf isimli genci 71 saat sonra kurtarmayı başardı.