Deprem bölgesine oyuncaklarını gönderen çocukların notları yüreklere dokunuyor

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KARABÜK (AA) - Karabük'te çocukların "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgeye gönderdiği oyuncaklar arasından duygu dolu notlar çıkıyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Karabük'teki çocuklar, oyuncaklarını bölgeye gönderdi.

Valilik koordinasyonunda oluşturulan alanda toplanan yardımlar, paketlenmek üzere açıldığında görevliler, bazı oyuncaklara iliştirilen notları gördü.

Ailesinin hazırladığı yardım paketine 11 yaşındaki Berat Emir Dilaver de oyuncağını koydu. Dilaver'in oyuncağa iliştirdiği notta, "Hey çocuk korkma, herkes sizin için dua ediyor. Üzülme, korkma her şeyin iki katına sahip olacaksın. Hepimiz sizi seviyoruz." yazısı yer aldı.

Yine oyuncak ve çikolata gönderen ilkokul öğrencileri Yusuf Erdem kardeşi Zeynep Gül Beşevli de notlarında, "Deprem bölgesindeki çocuklara çok üzüldük. Onlar için oyuncak ve yiyecek gönderiyoruz, onları çok seviyoruz. Allah hepsine yardım etsin, dualarımız sizinle çok geçmiş olsun." ifadelerine yer verdi.

- "Sakın üzülmeyin, güçlü olun"

Kente yaşayan 6 yaşındaki Hira Kara ise oyuncaklarının yanına üzerine kalp çizdiği bir kağıda, "Geçmiş olsun Türkiye'm. Karabük'te yaşıyorum, deprem için çok üzgünüm. 6 yaşında olduğum için sizlere en sevdiğim oyuncaklarımı gönderiyorum. Oynarken mutlu olun, sizi çok seviyorum. Allaha emanet olun." yazdı.

İlkokul öğrencisi Aslı Kazancı da notunda şunları kaydetti:

"Canım kardeşlerim umarım oyuncaklarım sizleri mutlu etmiştir. İnşallah hemen iyileşip çok güzel evleriniz ve bir sürü oyuncaklarınız olur. Sizleri seviyorum. Sakın üzülmeyin, güçlü olun."

Beren Kuru ise notunda, "Çok geçmiş olsun, sizleri çok seviyorum. Allah bir daha göstermesin, gönlümüz sizinle." ifadesini kullandı.

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