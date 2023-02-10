Hatay'da depremde hayatını kaybeden polis memuru Karabük'te defnedildi

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KARABÜK (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da enkaz altında kalarak hayatını kaybeden polis memurunun cenazesi, memleketi Karabük'te toprağa verildi.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde yaşamını yitiren Abdullah Demir'in Türk bayrağına sarılı cenazesi, ailesinin yaşadığı Karabük'e getirildi.

Demir için İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından Kur'an-ı Kerim okunan törende Demir'in özgeçmişi aktarıldı.

Törende Demir'in babası Mehmet ve annesi Kezban Demir'in, güçlükle ayakta durduğu görüldü.

Tabuta sarılarak gözyaşı döken anne Demir, oğluna veda etti.

Demir'in cenazesi, daha sonra götürüldüğü Safranbolu Merkez Camisi'nde ikindi vakti kılınan namazın ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Törene, Demir'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Fuat Gürel, İl Jandarma Komutanı Albay Garip Gümüş, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, AK Parti Genel Merkez Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan, AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz ile emniyet mensupları ve vatandaşlar katıldı.

Öte yandan Demir'in aynı enkazda hayatını kaybeden 8 aylık öğretmen eşi Sevde Kökçü Demir de dün Safranbolu ilçesinde toprağa verilmişti.

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