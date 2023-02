Meslek liselilerin ürettiği sobalar "asrın felaketi"nden etkilenenleri ısıtacak

SAKARYA/KARABÜK (AA) - Sakarya ve Karabük'te meslek lisesi öğrencilerinin ürettiği sobalar, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlara ulaştırılacak.

Karabük'te Mesleki ve Teknik Anadolu liselerinin öğretmen ve idarecileri tarafından deprem bölgesine gönderilmek üzere soba üretimine başlandı.

Liselerin atölyelerinde gönüllü öğretmen ve idareciler tarafından üretilen sobalar, depremlerden etkilenen illerde geçici olarak çadırlarda barınan depremzedelere gönderilecek.

Okullarda bir günde çadır ve sokak tipi 100 soba hazırlandı.

- Sakarya

Sakarya'nın Karasu ilçesinde de meslek lisesi öğrencileri, depremzedeler için harekete geçti.

İki meslek lisesinin yan ısıra Karasu Halk Eğitimi Merkezi üretim atölyelerinde depremzedelerin yiyecek, giyim, ısınma ve temizlik ihtiyaçlarını karşılayacak ürünler üretiliyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Çetin Turhan, salgın sürecinde başlattıkları üretim çalışmalarını, bu kez deprem bölgesi için hızlı bir şekilde yürüttüklerini kaydetti.

Karadeniz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yemek Üretim Atölyesi'nde her gün 3 bin sandviç hazırlayıp aynı gün yola çıkardıklarını aktaran Turhan, "Bu okulumuzdan iki öğretmenimiz ve iki usta öğreticimiz, tüm mutfak ekipmanlarıyla bölgeye gitti ve orada sıcak yemek üretimi gerçekleştirip depremden etkilenen vatandaşlarımıza dağıtımını sağlıyor." ifadesini kullandı.

Turhan, Şehit Hasan Keleş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Atölyesi'nde sıvı sabun üretimi gerçekleştirdiklerini belirterek, bugüne kadar bin ton sıvı sabunu bölgeye yolladıklarını anlattı.

Okulun Metal Teknolojileri Alanı bünyesinde soba üretimine de başladıklarına dikkati çeken Turhan, "Üretimi hızlandırıp acil şekilde bölgeye göndereceğiz. Halk Eğitim Merkezinde ise bütün dikiş nakış kurslarında depremzedeleri soğuktan koruyacak atkı, bere, eldiven, şapka gibi acil ihtiyaç ürünler üretiliyor. Bugün itibarıyla tırlara teslim edip gönderimini sağladık. İhtiyaç duyulduğu her an sıvı sabun, giyecek, ısınma malzemeleri, yiyecek gibi her türlü ürünü üretebilecek potansiyele sahibiz. Bölgeden talep edildiği anda Karasu'dan her türlü ürünü üretip göndermeye hazırız. Gün, birlik ve beraberlik günü." açıklamasında bulundu.

