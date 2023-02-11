Karabük'te uluslararası öğrencilerden depremzedelere 150 bin lira yardım

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KARABÜK (AA) - Karabük Üniversitesinde (KBÜ) öğrenim gören uluslararası öğrenciler, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlar için 150 bin lira yardım topladı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, KBÜ Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde (TÖMER) eğitim gören yaklaşık 1800 öğrencinin 150 bin lira toplayarak AFAD'a yardımda bulunduğu belirtildi.

Depremler nedeniyle üzgün olduğunu aktaran Kazakistanlı öğrenci Akniyet Bolatkyzy, "Türk halkı için çok endişelendik. İlk duyduğumuz zaman kendimizi kötü hissettik. Allah'ım size yardım etsin, tüm yaralananlara şifa versin. Onlar için dua ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kendi ülkesinde böyle bir deprem görmediğine değinen Kazakistanlı öğrenci Aruzhan Kuanbayeva, "Depremi sosyal medyadan gördüğümde orada yaşayan insanlar için çok üzüldüm. Allah'ım yardımcıları olsun. Aileler evsiz, çocuklar annesiz ve babasız kaldı, çok üzgünüz." açıklamasında bulundu.

Mısırlı Moamed Elnady ise "Allah onların yardımcısı olsun. Onlar da bizim ailemiz, onlara yardım etmeliyiz. İnşallah bir daha böyle bir şey yaşanmaz." şeklinde duygularını ifade etti.

Uluslararası öğrenciler, depremzedelere yardım çağrısında bulundu.

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