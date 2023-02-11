Karabük'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

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KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 78 AAP 368 plakalı otomobil, Emek Mahallesi Fatin Rüştü Zorlu Caddesi'nde 78 ABJ 154 plakalı motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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