Karabük Valisi Gürel, kente gelen depremzedeleri ziyaret etti

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KARABÜK (AA) - Vali Fuat Gürel, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında ve Safranbolu'da hayırseverler tarafından konaklarında misafir edilen depremzedeler ile kentteki hastanelerde tedavi gören depremzedeleri ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşları ziyaret eden Vali Gürel, "geçmiş olsun" dileklerini ileterek tüm ihtiyaçların devlet tarafından karşılanacağını bildirdi.

İlk etapta çeşitli illerden yaklaşık 700 kişinin Karabük'e geldiğini aktaran Gürel, vatandaşların birçoğunun akrabalarının yanında misafir edildiğini belirtti.

Gürel, "Ayrıca gelen misafirlerimiz KYK yurtlarımızda ve Safranbolu'da hayırsever işletmecilerimiz tarafından kapıları açılan konaklarda misafir ediliyor. Yeni gelecek misafirler için de tüm hazırlıklarımız tamamladı. Misafirperver konak sahiplerine de teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

- Vali Gürel, hastanede tedavi gören depremzedeleri ziyaret etti

Gürel ve eşi Özlem Aras Gürel, İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı ile Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavilerine devam edilen depremzedeleri ziyaret etti.

Yaralıların durumları hakkında başhekim Nihat Yılmaz'dan bilgi alan Gürel, depremzedelere geçmiş olsun dileklerini iletti.

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