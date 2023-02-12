Gaziantep'te enkazdan çıkarılan kızın sesini ilk duyan AFAD gönüllüsü yaşadıklarını anlattı

KARABÜK (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yıkılan binanın enkazından 138 saat sonra kurtarılan 13 yaşındaki İkranur Arslan'ın sesini ilk duyan Karabük AFAD gönüllüsü Filiz Çınar, yaşadıklarını paylaştı.

Karabük Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, depremin ardından bölgede arama kurtarma faaliyetlerinin devam ediyor.

Yavuz Selim Mahallesi'nde çalışmalarını sürdüren Karabük Üniversitesi arama kurtarma ekibi, Karabük Valiliği AFAD ekibi ve Soma madencileri, Duygu Apartmanı'nın enkazından ses duyulması üzerine bölgeye yöneldi.

Ekipler, enkaz altındaki kızla iletişime geçtikten sonra çalışmalarını burada yoğunlaştırdı.

Saatler süren çalışmanın ardından depremden 138 saat sonra enkazdan çıkarılan 13 yaşındaki İkranur Arslan, ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

- "Çok net bir şekilde anne sesini duydum"

Kızın sesini ilk duyan Karabük AFAD gönüllüsü Filiz Çınar, betonun üzerinde otururken yan taraftaki enkazdan çok net bir şekilde "anne" sesini duyduğunu belirtti.

Bir anda dikkat kesildiğini aktaran Çınar, bir kez daha "anne" sesini işittiğini ifade etti.



Çınar, yanındaki beton yığınının üzerine yattığını dile getirerek, yaşadıklarını "Anne sesini uzunca duydum. Sesi duyunca hemen ekipler tüm çalışmaları durdurdu. Arkadaşlarım da gelip dinledi. 'Öyle zannetmiş olabilirsin ama biz her ne olursa olsun yine de buraya gireceğiz.' dedi. Arkadaşlarımla birlikte hep beraber kazmaya başladık. Arkadaşımın bir diğeri 'Ben de ses duydum.' deyince o sese doğru gittik. Saatler sonra da 13 yaşındaki İkranur kızımızı aldık oradan. Sağlık durumu çok iyiydi. Oturur vaziyette bulmuş zaten arkadaşlarımız hatta 'Abi siz orayı açın, ben gelirim, sizin buraya gelmenize gereke yok' demiş." şeklinde anlattı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.