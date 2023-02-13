Karabük'te sosyal medyada provokasyon amaçlı paylaşımda bulunan 2 şüpheli yakalandı

KARABÜK (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin provokasyon amaçlı paylaşımlarda bulunduğu öne sürülen 2 şüpheli, Karabük'te gözaltına alındı.
Karabük Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve Güvenlik şubesi ekipleri, deprem felaketine ilişkin sosyal medya platformlarında toplumu yanıltıcı, korku ve paniğe sevk edici bilgiler paylaşanlara yönelik Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde çalışma başlattı.
Provokasyon amacı taşıyan paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 3 hesap yöneticisi tespit edildi. Çalışmanın devamında 2 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerden birisi emniyetteki sorgusunun ardından, diğeri ise çıkartıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla salıverildi.