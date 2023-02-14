Depremde hayatını kaybeden asteğmen ve iki öğretmen Karabük ve Bolu'da toprağa verildi

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KARABÜK/BOLU (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da hayatını kaybeden asteğmen Enes Melik Köseoğlu ve Gaziantep'te yaşamını yitiren öğretmen Yasemin Göçmez'in cenazeleri, Karabük'te, Diyarbakır'da hayatını kaybeden öğretmen Merve Görüş'ün cenazesi ise Bolu'da toprağa verildi.



"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin yıktığı Hatay'da, oturduğu apartmanın çökmesi sonucu enkaz altında kalarak yaşamını yitiren 24 yaşındaki asteğmen Köseoğlu için Karabük Beşbinevler Mahallesi Mescid-i Aksa Camisi'nde tören düzenlendi.

Köseoğlu'nun Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omuzunda camiye getirildi. Ayakta güçlükle duran baba Nevzat ve anne Sümeyra Köseoğlu, taziyeleri kabul etti.

Köseoğlu'nun yakınları, tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Törene, Köseoğlu'nun yakınlarının yanı sıra Vali Fuat Gürel, AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, İl Jandarma Komutanı Albay Garip Gümüş, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, Belediye Başkanı Rafet Vergili, askerler ve vatandaşlar katıldı.

Asteğmen Köseoğlu'nun cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Beşbinevler Mezarlığı Şehitlik alanında defnedildi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde enkaz altında kalarak hayatını kaybeden 42 yaşındaki öğretmen Yasemin Göçmez de memleketi Karabük'te son yolculuğuna uğurlandı.

Göçmez'in cenazesi, vasiyeti üzerine ailesinin yaşadığı Karabük'e getirildi.

Beşbinevler Ulu Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Göçmez'in cenazesi, Safranbolu Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine, Göçmez'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Yardımcısı Muhittin Gürel, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş ve vatandaşlar katıldı.

Göçmez'in özel bir dershanede edebiyat öğretmenliği yaptığı, enkaz altında kalarak yaşamını yitiren öğretmen eşi ve 12 yaşındaki oğlunun cenazelerinin dün Hatay'da toprağa verildiği belirtildi.

- Bolu

Diyarbakır'da depremde yıkılan binanın enkazında kalarak hayatını kaybeden 29 yaşındaki rehberlik öğretmeni Merve Görüş'ün cenazesi ise memleketi Bolu'da toprağa verildi.

Görüş için Alpagut Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine genç öğretmenin yakınlarının yanı sıra Bolu Valisi Erkan Kılıç, beraberindekiler ve vatandaşlar katıldı.

Burada kılınan cenaze namazının ardından Görüş'ün cenazesi, Alpagut Mezarlığı'na defnedildi.

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