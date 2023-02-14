Karabük'te kaza yapan yardım malzemeleri yüklü tırın sürücüsü yaralandı

KARABÜK (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere yardım taşıyan tırın ağaçlara çarpması sonucu sürücü yaralandı.
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Nebioğlu Belediyesi koordinasyonunda toplanan yardımları taşıyan O.Y. idaresindeki 67 ZG 940 plakalı tır, Karabük'ün Kayı köyü yakınlarında kontrolden çıkarak restoran yakınındaki ağaçlara çarptı.
İhbar üzerine kaza mahalline sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Tırın kupa kısmından çıkarılan yaralı sürücü, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Jandarma ekipleri, yardım malzemelerinin güvenliğini aldı.
Bu arada tırın ağaçlara çarparak durma anı, restorana ait güvenlik kameralarına yansıdı.