İkiz kardeşlerin depremzedeler için topladığı yardımlardan duygulandıran not çıktı

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KARABÜK (AA) - Karabük'te annelerine ördürdükleri bereleri depremzedelere bağışlayan ikiz kardeşlerin yardımların arasına koyduğu not, yüreklere dokundu.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Valilik koordinasyonunda afet bölgesine yardımlar devam ediyor.

Yardım kampanyasına annelerine ördürdükleri berelerle katkı veren ikiz kardeşler Karabük Şehit Ercan Hırçın Ortaokulu öğrencileri Derin ve Duru Çağlar, paketin içine depremzedeler için yazdıkları notu bıraktı. İldeki koordinasyon merkezinde istiflenmek için açılan kolideki notu gören görevliler, duygulandı.

Kardeşler notta, "Üzülmeyin her şey eskisi gibi olacak, buna yürekten inanıyoruz. Biz de iyi olmanız için elimizden geleni yaptık. Umarız yardımcı olabilmişizdir. Sizleri seviyoruz." ifadelerine yer verdi.

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