Karabük'te "depremzede" bahanesiyle dolandırıcılıkla suçlanan şüpheli yakalandı

KARABÜK (AA) - Karabük'te, depremzede olduğunu söyleyerek yardım topladığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, depremde bir kız çocuğunun vefat ettiğini ve mağdur olduğunu beyan ederek yardım toplayan kişiyi takibe aldı.
Polis ekipleri, durdurarak sorgusunu yaptıkları şüpheli M.Ç'nin çok sayıda suç kaydının bulunduğunu ve Kastamonu'da ikamet ettiğini belirledi.
Ekipler, "yardım" adı altında toplandığı değerlendirilen bir miktar paraya el koydu.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.