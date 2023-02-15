Karabük'ten kısa kısa

KARABÜK (AA) - Karabük'te Afet Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı yapıldı.

Vali Fuat Gürel başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgeye yardım kampanyası ile kente gelen afetzedelerin koordinasyonu hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantıya, vali yardımcıları, kaymakamlar, belediye başkanları, daire müdürleri ve diğer yetkililer katıldı.

- AK Parti'den deprem bölgesine destek

AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz ve Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ile Niyazi Güneş, Hatay, Osmaniye, Gaziantep ve Kahramanmaraş'a giderek afetzedelerle görüştü, çalışmalara katıldı.

Altınöz, yaptığı açıklamada, İnanıyorum ki yaraları tek yürek olarak saracağız. Umuda uzanan elleri hep birlikte tutmaya devam edeceğiz. Kaybettiğimiz vatandaşlarımızın acısını yüreğimizde taşırken, gözyaşlarımızı birlik ve beraberlikle dindireceğiz. Soğuğa, ayaza, uykusuzluğa, daha pek çok zorluğa rağmen cansiperane bir şekilde gayret gösteren tüm ekiplerimize, gönüllülerimize de teşekkür ediyorum. Devletimiz tüm gücüyle depremden etkilenen bölgelerde çalışmalarını sürdürmektedir. Devlet ve millet olarak, ele ele vererek hiçbir mağdur ve mazlumu sahipsiz bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.

AK Parti heyeti, beraberinde götürdükleri yardım malzemelerini de yetkililere teslim etti, çocuklara çikolata verdi.

- Safranbolu'da halk otobüsleri afetzedelere ücretsiz

Safranbolu'da halk otobüsleri, ilçeye gelen depremzedelere ücretsiz hizmet veriyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Elif Köse, "Safranbolu olarak onların yalnız hissetmemeleri için her zaman yanlarında olacağız. Ailelerimizi ziyaretlerimizde de bunu kendilerine ifade ediyoruz. Bu bağlamda bugün başlattığımız uygulamayla Valilik Açık Kapı'da kaydı olan vatandaşlarımız Meydan Halk Masamıza başvuru yaparak ücretsiz seyahat kartlarını alabilirler. Bu vesileyle bir kez daha yanlarında olduğumuzu hatırlatıyor, ölenlere Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

- Tekerlekli Sandalye takımından anlamlı destek

Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Ligi takımlarından Karabük Demir Kartal Gençlik ve Spor Kulübü, deprem bölgesine soba gönderdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, kulüp yönetimi ve oyuncuların katkılarıyla yaptırılan 100 sobanın ve yardım malzemelerinin deprem bölgesine gönderildiği belirtildi.



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