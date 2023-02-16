Karabük, Bartın ve Zonguldak'ta 6 bin 910 depremzede misafir ediliyor

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KARABÜK (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeden tahliye edilen 6 bin 910 depremzede, Bartın, Karabük ve Zonguldak'ta otellere, misafirhanelere, yurtlara ve evlere yerleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karabük Valisi Fuat Gürel ve eşi Özlem Aras Gürel, Safranbolu ilçesinde Sunal Tülbentçi Öğretmenevi'nde misafir edilen depremzede ailelere ziyarette bulundu.

Depremzedeler ile sohbet eden ve "geçmiş olsun" dileklerini ileten Vali Gürel, burada yaptığı konuşmada, "Devlet ve millet olarak tek yürek olduk, bu sıkıntılı süreci de hep birlikte el ele vererek birlikte aşacağız. Sizler devletimize ve milletimize emanetsiniz. Kentimizde 2 bin 200 kişiyi misafir ediyoruz." ifadelerini kullandı.

- Bartın'da 1560 depremzede barındırılıyor

Bartın'a gelen 1560 depremzede, Mehmet Efendi Öğrenci Yurdu, DSİ ve Orman İşletme Müdürlüğü misafirhanesi, Öğretmenevi ve İl Özel İdaresi tesisleri ile evlere yerleştirildi.

Vali Nurtaç Arslan, Belediye Başkanı Cemal Akın ve diğer yetkililer zaman zaman depremzedeleri ziyaret ederek, "geçmiş olsun" dileklerini iletiyor.

- Zonguldak'ta 3 bin 150 depremzede misafir ediliyor

Zonguldak'a gelen 3 bin 150 depremzede ise Kredi Yurtlar Kurumu yurtları, kamu kurum ve kuruluşlarının misafirhaneleri ve evlerde misafir ediliyor.





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