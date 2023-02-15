Karabük'te "depremzede" bahanesiyle dolandırıcılıkla suçlanan şüpheli tutuklandı

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KARABÜK (AA) - Karabük'te, depremzede olduğunu söyleyerek yardım topladığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün depremde bir kız çocuğunun vefat ettiği ve mağdur olduğu yönünde yanlış beyanda bulunarak yardım topladığı belirlenerek gözaltına alınan şüpheli M.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Şüpheli M.Ç'nin çok sayıda suç kaydının bulunduğu ve Kastamonu'da ikamet ettiği belirlenmişti.

Ekipler, "yardım" adı altında toplandığı değerlendirilen bir miktar paraya da el koymuştu.

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