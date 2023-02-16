Kızdığı doktorun aracı sanıp başka otomobilin fren sistemine zarar veren şüpheli yakalandı

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KARABÜK (AA) - Karabük'te randevu konusunda kendisine yardımcı olmadığı gerekçesiyle kızdığı doktorun aracı sanıp başka otomobilin fren sistemine zarar veren şüpheli gözaltına alındı.

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi otoparkında bulunan otomobiline binerek yola çıkan S.A, fren sistemi arızası uyarı ışığı yanınca durdu.

Fren hidrolik hortumlarının ve ABS kablolarının kesildiğini gören sürücü, durumu polise bildirdi.

Güvenlik kameralarını izleyen polis, olayı gerçekleştirdiği belirlenen K.Y'yi gözaltına aldı.

Şüphelinin polise verdiği ifadesinde, kendisine randevu konusunda yardımcı olmadığını belirttiği doktor tanıdığı E.M.Ö'ye tepki olarak aracının fren sistemine zarar vermek istediğini, otomobili karıştırması sonucu olayın gerçekleştiğini söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliye adli kontrol hükümleri uygulandı.

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