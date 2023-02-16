Karabük'te 21 köy yolunda kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor

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KARABÜK (AA) - Karabük ve ilçelerinde kar yağışı nedeniyle kapanan 21 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.

İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, bölgede etkili olan kar yağışı özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımı aksattı.

Kar nedeniyle Merkez ilçede 1, Eflani 10, Eskipazar 3, Ovacık 5 ve Safranbolu ilçesinde 2 olmak üzere 21 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ekipler, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

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