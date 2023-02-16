Karabük'ten deprem bölgesine giden öğretmenler, İslahiye'de "çadır anaokulu" kurdu

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KARABÜK (AA) - "Asrın felakit" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye giden gönüllü öğretmenlerin, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde "çadır anaokulu" kurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere ilk gün ulaşıldığını ve kentten her türlü yardımın ve desteğin ulaştırıldığı belirtildi.

Açıklamada, "İl Milli Eğitim Müdürlüğü meslek lisesi öğretmenleri ve personelinden oluşan 15 kişilik teknik ekip, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde çadır anaokulu kurarak mink öğrencilerimizden afetin izlerini silmeye çalışıyorlar." ifadesi kullanıldı.









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