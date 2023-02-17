Karabük Sağlık Müdürlüğünden depremzedelere tıbbi malzeme desteği

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KARABÜK (AA) - İl Sağlık Müdürlüğünün "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlara tıbbi malzeme desteği sürüyor.

Valilikten yapılan açıklamada, depremin ardından Adıyaman'a görevlendirilen İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı 3 UMKE timi ve 1 UMKE lojistik ekibinin, Adıyaman'ın Gerger ilçesine bağlı Seyitmahmut, Oymaklı ve Ağaçlı köyleri ile Kahta ilçesine bağlı Karadut, Yapraklı ve Oluklu köylerinde 24 saat kesintisiz hizmet sunduğu belirtildi.

Açıklamada, ekibin sağlık hizmetlerinin yanı sıra afetzedelere ilaç ve tıbbi malzeme dağıtımları da gerçekleştirdiği kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.