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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karabük'te minik öğrenciler depremzede akranlarına hediye paketi hazırladı

AA

Karabük'te minik öğrenciler depremzede akranlarına hediye paketi hazırladı

KARABÜK (AA) - Karabük'te Aydınlıkevler Anaokulu öğrencileri, öğretmen ve velilerinin katkısıyla Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen çocuklara hediye paketleri gönderdi.

Karabük'teki meslek liselerinin öğretmenleri ve personelinden oluşan 15 kişilik ekip Gaziantep'in İslahiye ilçesinde çadır anaokulu kurdu.

"Sevgi Anaokulu" ismi verilen okulun kırtasiye ihtiyaçlarının karşılanması için Karabük'teki akranları harekete geçti.

Öğretmen ve velilerinin desteğiyle içinde oyun hamurları, defter, kalem, silgi, kuru boyalar, diş fırçası ve diş macunu olan paketleri hazırlayan öğrenciler paketleri Gaziantep'e gönderdi.

- "Ekiplerimiz çocuklarımızın acılarını dindirmek için var gücüyle çalışıyor"

Anaokulundaki paketleme işlerine yardım eden İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, gazetecilere, öğrencilerin öğretmen ve velileriyle Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Karabük Milli Eğitim Müdürlüğünce oluşturulan Sevgi Anaokulu'na katkıda bulunmak amacıyla hediye paketleri hazırladığını söyledi.

Türkiye'nin her yerinden gönüllü öğretmenlerin deprem bölgesinde olduğunu belirten Akbaş, "Teknik ekibimizin kurduğu okul öncesi çadırında gönüllü öğretmenlerce keyifli etkinlikler gerçekleştiriliyor. Ekiplerimiz sahada çocuklarımızın bir nebze de olsa acılarını dindirmek için var gücüyle çalışıyor. Çocuklar mutlu olabilirse ailelerin de bu zor günleri atlatmaları daha kolay olur." diye konuştu.

- "Çocuklara yardımlaşmanın önemine anlatıyoruz"

Aydınlıkevler Anaokulu öğretmeni Neşe Bostancı da çocuklara yardımlaşmanın önemini anlattıklarını dile getirerek "İyi ve kötü zamanda beraberlik içinde nasıl hareket etmemiz gerektiğini öğrenmeleri için çocukları sürece dahil ettik. 200'ün üzerinde paketleme yaptık. Desteği olan herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.

Anaokulu öğrencisi Hümeyra Yılmaz ise "Çocuklar hediyeleri gördükten sonra mutlu olurlar. Onlar mutlu olunca biz de mutlu olacağız." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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