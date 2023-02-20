Karabük'te baharın müjdecisi çiğdemler çiçek açtı

KARABÜK (AA) - Ana yurdu Alpler Güney Avrupa ve Akdeniz olan, Türkiye'de ise açık alanlarda ve yüksek kesimlerdeki dağ eteklerinde bakım istemeden zor yaşam koşulları arasında yetişen, "baharın müjdecisi" olarak bilinen çiğdemler Karabük'te çiçek açtı.
Eskipazar ilçesinde çiğdemler karların arasından kendisini güneşe göstererek sarı renkte açmaya başladı.
Dünyada 85 doğal türü bulunan, Türkiye'de ise 72 türüne rastlanan çiğdem, halk inanışına göre cemre havaya düşünce açtığı için "baharın müjdecisi" olarak biliniyor.