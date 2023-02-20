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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karabük'te öğrencilere yönelik ücretsiz yemek hizmeti devam ediyor

AA

Karabük'te öğrencilere yönelik ücretsiz yemek hizmeti devam ediyor

KARABÜK (AA) - Karabük'te öğrencilere yönelik ücretsiz yemek hizmeti sürüyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, Yardımcısı Erdal Üngören, şube müdürleri Mehmet Özdemir ve İsmail Özden ile Milli Eğitim Bakanlığının ücretsiz yemek projesinden faydalanan 100. Yıl Anaokulu ve Şehit Mehmet Esen Anaokulu'nu ziyaret etti.

Okul idarecilerinden ve öğretmenlerden hizmete ilişkin bilgiler alan Akbaş, daha sonra öğrencilerle sohbet etti.

Akbaş, okul idarecilerini, öğretmenleri ve aşçıları tebrik ederek, kolaylıklar diledi.

Akbaş, yaptığı açıklamada, "Okullarımızda geçen hafta yoğun çalışma ve hazırlık süreci geçirdik. Bu çalışmanın semeresini almaktan ve çocuklarımızın memnuniyetinden büyük haz duydum. Eğitim camiamız adına tüm okul müdürlerimiz ve emeği geçen personelimize teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

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