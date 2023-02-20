Safranbolu Emek Ortaokulunun yıkılacak bloğu yeniden yapılacak

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KARABÜK (AA) - Safranbolu Emek Ortaokulunun yıkımına karar verilen A bloğunun yeniden inşa edilmesi için Vali Fuat Gürel ve hayırsever iş insanı Mehmet Nuri Arslan arasında protokol imzalandı.

Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Genel Müdürlüğünce yıkımına karar verilen 12 derslikli Emek Ortaokulunun A Blok kısmı, hayırsever iş insanı Arslan tarafından yeniden yaptırılacak.

Valilikte Arslan ile yapım protokolünü imzalayan Vali Gürel, iş insanına eğitime verdiği katkılardan dolayı teşekkür etti.

Gürel, okulun Karabük'e ve öğrencilere hayırlı olmasını diledi.

İmza törenine, Safranbolu Kaymakam Vekili ve Eflani Kaymakamı Gizem Tokur, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş ve Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş de katıldı.

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