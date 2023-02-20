Karabük'te 3 bin 51 depremzede misafir ediliyor

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Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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KARABÜK (AA) - Karabük Valisi Fuat Gürel, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden 3 bin 51 vatandaşın kentte misafir edildiğini bildirdi.

Vali Gürel, gazetecilere, ülke olarak üzüntülü bir süreçten geçtiklerini söyledi.

Büyük afetin yaşandığını belirten Gürel, "Neredeyse milletimizin tamamı afetten etkilendi. Şehrimizde de bölgeden gelen depremzedeler var. Onları misafir ediyoruz. Deprem bölgesinden şehrimize gelen 3 bin 51 kişi var." dedi.

Gürel, İsmail Necati Efendi Yurdu'nda kalan depremzede öğrencilerin, Safranbolu Kalealtı Ortaokulu ve Kalealtı Şehit Oğuz İnan İlkokulu'nda eğitim-öğretim faaliyetlerine başladığını aktardı.



Zorlu süreçten geçildiğini ancak büyük bir devlete sahip olunduğunu vurgulayan Gürel, "Milletimiz elinden gelen bütün gayreti göstererek bu acının sıkıntılarını gidermek için çalışıyor. Milletimiz destek veriyor. Devletimiz bütün imkanlarını seferber etmiş durumda." diye konuştu.





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