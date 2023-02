Safranbolu'da 20 bin maniye domatesi tohumu toprakla buluşacak

KARABÜK (AA) - Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, ilçede 20 bin maniye domatesi tohumunun toprakla buluşacağını bildirdi.

Köse, yaptığı yazılı açıklamada, amaçlarının verimli topraklara sahip Safranbolu'da hem belediye bütçesine katkı sağlamak hem de üreterek vatandaşlara örnek olmak olduğunu belirtti.

Belediye olarak kurdukları seranın her geçen gün büyüyüp geliştiğini aktaran Köse, "Tüketen değil, üreten belediye olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Üretimiz yalnızca maniye domatesiyle sınırlı değil. Hemen her türlü sebzeden verim alıyoruz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza sıcak aş pişiyor, sosyal tesisimizde kullanılıyor. Bununla birlikte güzel bir tohum bankası da şu an müdürlüğümüz tesislerinde. Burada 150'nin üzeninde tohum çeşidi saklanıyor." ifadelerini kullandı.

Çeşitli il ve ilçelerden tohumların da ilçeye getirildiğine değinen Köse, bu yıl 20 bin maniye domatesi tohumunun toprakla buluşacağını kaydetti.

