Vali Gürel, Yenice ilçesini ziyaret etti

KARABÜK (AA) - Karabük Valisi Fuat Gürel, Yenice ilçesini ziyaret etti.
İlk olarak Yenice Kaymakamı Büşra Güneş'i makamında ziyaret eden Vali Gürel, Güneş'e "hayırlı olsun" dileklerinde bulundu.
Daha sonra ilçede faaliyet gösteren birlik, oda, orman kooperatifleri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile bir araya gelen Gürel, deprem bölgesinde yaşayan vatandaşların barınma ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için ilçe olarak yapılacak çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Tır köyünde devam eden köprü yapım çalışmalarını da inceleyen Gürel, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmalarıyla ulaşıma açılan Yazıköy İncebacaklar Mahallesi yolu ve yapımı tamamlanan İncebacaklar köprüsü ile Yenice Şeker Kanyonu'nda devam eden çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.