Karabük'te iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KARABÜK (AA) - Karabük'te bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kurtuluş Mahallesi Şehit Yılmaz Korkut Caddesi'nde 5 katlı binanın iş yeri olarak kullanılan giriş katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Emniyet ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, Karabük Belediyesi itfaiye ekipleri de yangının söndürülmesi için çalışma başlattı.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla büyümeden kontrol altına alınarak söndürülen yangında iş yerinde hasar oluştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.