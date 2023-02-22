Karabük'te 3 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazası güvenlik kamerasında

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KARABÜK (AA) - Karabük'ün Eskipazar ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

R.B. idaresindeki 34 GAP 992 plakalı otomobil, E.S. yönetimindeki 67 AAZ 194 plakalı otomobil ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 14 KP 631 plakalı otomobil, Mermer Kavşağı'nda çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, 67 AAZ 194 plakalı otomobilde bulunan Ş.Ç, B.S. ve E.Ç. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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