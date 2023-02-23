Kahramanmaraş'ta depremin 17'nci gününde 24 keçi enkazdan kurtarıldı

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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KARABÜK (AA) - Kahramanmaraş'ta depremlerin ardından enkaz altında kalan 24 keçi, 17 gün sonra sağ çıkarıldı.

Karabük İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bakanlık koordinesinde deprem bölgesinde olan İl Müdürü Çetin Ayvalık ve beraberindeki ekip çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, Göksun ilçesi Karatut Mahallesi Daluşağı Mezrası'nda depremin 17'nci gününde arama kurtarma ekiplerince enkazdan çıkarılan 24 keçinin ilk sağlık müdahaleleri, görevli veteriner hekimler tarafından yapıldı.

Depremde zarar gören üreticilerin enkaz altında kalan hayvanlarını arama kurtarma ve ilk müdahale çalışmalarına devam ediliyor.







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