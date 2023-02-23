Kahramanmaraş'ta yaralı yaban keçisi tedavi altına alındı

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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KARABÜK (AA) - Kahramanmaraş'ta yaralı bulunan yaban keçisi tedavi altına alındı.

Karabük İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bakanlık ve Valilik koordinesinde deprem bölgesinde olan İl Müdürü Çetin Ayvalık ile beraberindeki ekip çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler, Onikişubat ilçesi Ilıca Mahallesi'nden Hacıbudak Mahallesi'ne giderken yolda yaralı yaban keçisi gördü.

Ekiplerce ilk müdahalesi yapılan ve bacağının kırık olduğu tespit edilen hayvan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

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