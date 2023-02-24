Karabük İdman Yurdu ile Zonguldak Kömürspor, depremzedeler yararına dostluk maçı yapacak

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KARABÜK (AA) - Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 5. Grup'ta mücadele eden Karabük İdman Yurdu ile TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Zonguldak Kömürspor, "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere yardım için düzenlenen 2. hazırlık maçını 26 Şubat Pazar günü oynayacak.



Karabük İdman Yurdu Kulüp Başkanı Adem Aydım, yaptığı yazılı açıklamada, depremzedeler yararına 22 Şubat'ta düzenlenen maçta, Zonguldak Kömürspor ile Zonguldak'ta karşılaştıklarını hatırlattı.

Aydım, işçi, emekçi ve madenci şehirleri olan Karabük ve Zonguldak'ın, ortak paydada buluştuğunu kaydederek, maçın birlik ve beraberlik mesajının verildiği anlamlı bir organizasyon olduğunu bildirdi.



Karabük'te 26 Şubat Pazar günü depremzedeler yararına oynanacak olan 2. hazırlık maçına da vatandaşları davet eden Aydım, "Bizleri Zonguldak'ta en güzel şekilde ağırlayan, Zonguldak Kömürspor Yönetim Kurulu Başkanı Salih Demir'e ve değerli yönetimine, Zonguldak halkına, organizasyonda görevli tüm personele teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.