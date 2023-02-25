Ata toprağına vefasını depremzedelere yardım ederek gösterdi

KARABÜK (AA) - Türkiye ile Yunanistan arasındaki nüfus mübadelesinin ardından 1923'te ataları Karabük'ün Safranbolu ilçesinden Yunanistan'ın Skydra köyüne yerleşen yazar Petros Triantafyllidis, ata toprağına vefasını Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere yardım ederek gösterdi.

Depremin ardından Yunanistan'dan bölgeye giden Triantafyllidis, Kahramanmaraş, Hatay ve İskenderun'da depremzedelere kendi imkanlarıyla aldığı yiyecek ve içecekleri dağıttı.

Daha sonra ata toprağı Safranbolu'ya gelen 58 yaşındaki Triantafyllidis, gazetecilere, Türkiye'de deprem olduğunu ilk televizyonda gördüğünü ve çok üzüldüğünü söyledi.

Depremzedelere hemen yardım etmeye karar verdiğini belirten Triantafyllidis, "Yunanistan'daki sivil toplum kuruluşları ve arama kurtarma ekipleriyle iletişime geçtim. Gönüllü olarak Türkiye'ye geldim. İlk önce uçakla Ankara'ya geldim. Araç kiraladım. Kahramanmaraş, İskenderun ve Hatay'a gittim. Arabama alabildiğim kadar, ekonomik durumum el verdiği kadar depremzedelere yiyecek ve içecek alarak dağıttım." dedi.

Triantafyllidis, yardımlaşmanın önemine işaret ederek, şöyle konuştu:



"Deprem bölgesine gitmemdeki amaç bir kişiye bile yardımcı olabilsem çok sevinecektim. Elimden geldiğince yardımcı oldum. Türk halkıyla birlikte olduğum için sevinçliyim. Yardımcı olmak insanların en büyük tutkusudur. Yardımcı olmak iyidir. Ben de bunu yapmaya çalıştım. Yapılan her yardım ve iyilik, dünya halklarının kardeşliği yolunda bir adımdır. Ben de buna çaba gösterdim."

İki ülke arasındaki dostluğun kötü günler dışında da sürmesini temenni eden Triantafyllidis, "İyi komşu olarak yaşamak iki ülkenin halklarının çıkarınadır. Bu dostluklarımızı hep sürdürmeliyiz." ifadelerini kullandı.

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