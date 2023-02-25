Depremzede aile ağır hasarlı evlerinde mahsur kalan kedilerini kurtarmadan bölgeden ayrılmadı

KARABÜK (AA) - ORHAN KUZU - Kahramanmaraş merkezli depremlere Malatya'da yakalanan aile, bölgeden ayrılmak için 3 gün boyunca ağır hasarlı evlerinde mahsur kalan kedilerinin kurtarılmasını bekledi.

Malatya'da yaşayan Gür ailesi, depremin ardından, besledikleri 3 kediden "Maşa" ve "Sarma"yı yanlarına alarak ağır hasar gören evlerinden çıktı. Ailenin diğer kedisi "Tıfıl" ise duvarın yıkılması sonucu evde mahsur kaldı.

Kediyi almak için artçı depremlerin dinmesini bekleyen aile, 3 günün ardından eve girip kediyi kurtardı.

Gür ailesi, daha sonra 3 kedilerini yanlarına alarak, Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki yakınlarının yanına geldi.

- "Kıyamet kopuyor sandım"

Baba 59 yaşındaki Ramazan Gür, AA muhabirine, depremde "kıyametin koptuğunu" sandığını söyledi.

İlk depremde binaların ağır hasar aldığını belirten Gür, ikinci sarsıntının ardından ise birçok binanın yıkıldığını ifade etti.

Gür, oturdukları 5 katlı binanın da ağır hasar aldığını dile getirerek, "Depremin hemen ardından 2 kedimizi bulup dışarı çıkardık. Üçüncü kedimizi bulamayınca mecburen 3 gün orada bekledik. Artçı depremler azalınca eve girip kedimizi çıkardık. Akşamı Safranbolu'ya yola çıktık." diye konuştu.

Ramazan Gür'ün eşi Züleyha Gür de depreme uykuda yakalandıklarını anlatarak, "Oğlumun bağırmasıyla uyandım. Oğlum yanıma koşarak geldi. Her zamanki gibi sallayıp duracak sandık ama durmadı. Duvarların çatladığını görünce ve yatak odasının duvarı da üstümüze yıkılınca her şey bitti sandım. Gözümü tavana diktim ve 'Ne zaman üzerimize yıkılacak?' dedim." ifadelerini kullandı.

- "Herkes bize çok yardım etti"

Gür, sarsıntılar azalınca oğlunun evde kedileri aramaya başladığını belirterek, şöyle devam etti:

"İlk etapta kedilerimizi bulamadık. Oğlum 'Kedileri almadan inmem.' dedi. 2 kedimizi arayıp bulduk ve hemen aşağı sitenin bahçesine indik. İki gün bahçede kaldık. Öğlen olan deprem çok farklıydı. Kıyamet kopuyor sandım. 'Herhalde yer yarılacak içine gireceğiz.' dedim. Korkudan evlere girilmiyordu. Eşim ve oğlum 'Kediyi bulmadan bir yere gitmeyiz.' dedi. Kediyi almadan yola çıkmadık, sonra kedileri alıp Safranbolu'ya geldik."

Safranbolu'da kendilerine yardımcı olan herkese teşekkür eden Gür, "Buraya geldiğimizde bizimle o kadar çok ilgilendiler ki çok memnun kaldık. O kadar çok yardım ettiler. İnsancıl davranışları gerçekten bizi çok mutlu etti. Bir nebze de olsa yaşadıklarımızı hafifletti." dedi.







Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.