Karabük'te depremzedeler yararına oynanacak maç için 10 bin bilet satıldı

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KARABÜK (AA) - Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 5. Grup'ta mücadele eden Karabük İdman Yurdu ile TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Zonguldak Kömürspor, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere yardım için yarın maç yapacak.



Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, depremzedeler yararına oynanacak Zonguldak Kömürspor maçı için, Metin Türker Tesisleri'nde kurulan çağrı merkezi ve esnaf ziyaretleri ile iş insanlarıyla yapılan görüşmeler sonucunda şu ana kadar 10 bin 2 biletin satıldığı belirtildi.

Açıklamada, Vali Fuat Gürel'in canlı yayına katılarak maça 100 biletle destek verdiği bildirildi.

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