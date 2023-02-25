Karabük'te gönüllüler depremzedeler için kıyafet dikiyor

KARABÜK (AA) - Safranbolu Kültür ve Eğitim Merkezi (SAKEM) kursiyerleri, kendi bütçeleriyle aldıkları kumaşlarla depremzedeler için kıyafet hazırlıyor.
Emek ve Tokatlı mahallelerindeki SAKEM kursiyerleri, eşofman takımı, mont ve kaban dikiyor.
Dikimi tamamlanan kıyafetler, hayır çarşısından kaldırılan yardım tırıyla depremzedelere ulaştırılıyor.
Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, yaptığı açıklamada, depremzedeler için elini taşın altına koyan tüm Safranbolululara teşekkür etti.
Herkesin gece gündüz demeden depremzedeler için bir şeyler yapabilmenin derdine düştüğünü belirten Köse, "Zaten bizi biz yapan zor günde birbirimize kenetlenmemizdir. Bu anlamda Safranbolulular her zamanki duyarlılıklarıyla yine üzerine düşeni yaptı ve yapmaya da devam edecek." ifadesini kullandı.