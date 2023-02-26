Karabük İdman Yurdu ile Zonguldak Kömürspor, depremzedeler yararına oynanan maçta karşılaştı

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KARABÜK (AA) - Bölgesel Amatör Lig (BAL) 5. Grup'ta mücadele eden Karabük İdman Yurdu, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler yararına oynanan hazırlık maçında TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Zonguldak Kömürspor'u ağırladı.

Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda oynanan ve geliri depremzedelere bağışlanacak olan maçı yaklaşık 5 bin kişi izledi.

Sahaya Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) ve Zonguldaklı maden işçileriyle "Birlikte Güçlüyüz" yazan pankartla çıkan futbolcular, saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okudu.

Karabük İdman Yurdu, maçtan 3-2 galip ayrıldı.



Şu ana kadar elde edilen yaklaşık 700 bin liralık gelir, depremzedelere bağışlanacak.

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