Karabük'te vagonlara yüklenen 1467 ster odun deprem bölgelerine gönderiliyor

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KARABÜK (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki vatandaşların yakıt ihtiyaçlarının karşılanması için toplanan 1467 ster odun, 200 metreküp çam tomruk, Karabük'ten demir yoluyla afetzedelere ulaştırılacak.

Karabük Orman İşletme Müdürlüğü koordinesinde merkez ve ilçelerden deprem bölgelerindeki vatandaşların yakıt ihtiyacı için odun toplandı.

Kamyonlarla taşınan odunlar kent merkezindeki tren istasyonuna depolandı. Buradan trenle afetten etkilenen illere ulaştırılacak odunlar, iş makinelerinin yardımıyla vagonlara yüklendi.

Karabük Orman İşletme Müdürü Aydın Kırımlı, AA muhabirine, 1467 ster yakacak odun ve 200 metreküp çam tomruğun, 55 vagonla yarın deprem bölgesine yola çıkacağını söyledi.



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