Karabük'te hastane çalışanlarından deprem bölgesine yardım

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KARABÜK (AA) - Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanlarınca toplanan yardımlar, depremin vurduğu Hatay'ın Hassa ilçesine gönderildi.

Hastane yönetimi ve personelince "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yardım organizasyonu yapıldı.



Yardımların ardından toplanan soba, gıda, battaniye, ilaç, temizlik ve hijyen malzemeleri, tıra yüklenerek afetten etkilenen Hassa'ya doğru yola çıkarıldı.

Uğurlama törenine, Vali Yardımcısı Muhittin Gürel, İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Nihat Yılmaz, yöneticiler ve hastane personeli katıldı.

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