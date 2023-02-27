Vali Gürel'den depremzedelere ziyaret

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KARABÜK (AA) - Vali Fuat Gürel, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden Karabük'e gelen ve Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı İsmail Necati Efendi KYK yurdunda misafir edilen depremzedeleri ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, depremzedelere geçmiş olsun dileğinde bulunan Vali Gürel, devlet ve millet olarak her zaman onların yanlarında olduklarını ifade etti.

Yurtta bulunan hayır çarşısını gezerek Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven'den bilgi alan Gürel, depremzede çocuklar için oluşturulan ve Gençlik Merkezi gönüllüleri ve antrenörler tarafından çeşitli etkinliklerin düzenlendiği anasınıfını ziyaret etti.

Gürel, yurtta gönüllü olarak görev yapan berber ve kuaförlere teşekkür etti.



Öte yandan deprem bölgesinden Karabük'e gelen 3 bin 282 kişinin kendi imkanlarıyla barındığı, 3 bin kişiye psikososyal destek sağlandığı, 526 kişinin kamu yurt ve misafirhanelerinde ikamet ettiği, 524 öğrencinin okullara nakli yapıldığı, 244 kişinin ilden ayrıldığı, 84 kişinin hastanelere başvurduğu ve 11 kişinin tedavisinin devam ettiği bildirildi.

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