Safranbolu Belediyesi 2023 hedeflerini masaya yatırdı

KARABÜK (AA) - Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle gerçekleştirilen toplantıda, 2022 yılını değerlendirirken 2023 hedeflerini de masaya yatırdı.

Belediyeden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Köse, Safranbolu'nun çok özel bir yer olduğunu belirtti.



Köse, Safranbolu'da belediye başkanlığı yapmaktan gurur duyduğunu aktararak, "Safranbolu yalnızca ülkemizde değil, dünyanın da göz bebeği olan bir kent. Ben yeni yerleşim yerinin de en az Tarihi Çarşı kadar özel olmasını istiyorum. Burada yaşayan insanların sadece çarşı bölgesinde değil, yeni yerleşim bölgesinde de yaşarken o özel farkını hissetmelerini istiyorum. Kısaca Safranbolu bir bütün olarak her şeyiyle örnek olmalı." ifadelerini kullandı.

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