Karabük'ten 20 vagon odun Kahramanmaraş'a gönderildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karabük'ten 20 vagon odun Kahramanmaraş'a gönderildi

AA

Karabük'ten 20 vagon odun Kahramanmaraş'a gönderildi

KARABÜK (AA) - Karabük'te, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından toplanan odunlar, demir yoluyla bölgeye gönderiliyor.

Orman İşletme Müdürlüğü koordinesinde merkez ve ilçelerden toplanan 1467 ster odun, kamyonlarla kent merkezindeki tren istasyonuna getirildi. Yüklenen 45 vagondan 20'si, Kahramanmaraş'taki afetzedelere ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Vali Fuat Gürel, Vali Yardımcısı Muhittin Gürel, Zonguldak Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu, Orman İşletme Müdürü Aydın Kırımlı ve ilgili kurumların personelinin katılımıyla uğurlama gerçekleştirildi.

Gürel, gazetecilere, Karabüklüler olarak şu ana kadar deprem bölgesine 286 tır ayni yardım gönderdiklerini söyledi.

Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki müdürlükler ve şeflikler tarafından bölgedeki vatandaşların yakıt ihtiyaçlarının karşılanması için kampanya başlatıldığını belirten Gürel, "Şu ana kadar binlerce ster odun göndermiştik. Odunlar hazırlanırken Orman Bölge Müdürlüğü ve işletmelerimizdeki stoklar kullanıldı, sahadan da toplandı." dedi.

Vali Gürel, bazı ilçelerde vatandaşların hem odun hem kömür yardımı yaptığını aktararak, şunları kaydetti:

"45 vagonda 1467 ster yakacak odun mevcut. Bugün 20 vagonunu gönderiyoruz. Yarın da 25 vagonunu göndereceğiz. Aynı zamanda Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine 203 metreküp tomruk gönderiyoruz. Şu ana kadar toplam 4 bin 394 ster yakacak odun, depremzede kardeşlerimizin kullanımı için gönderildi."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Safranbolu Belediyesi 2023 hedeflerini masaya yatırdı
YEREL HABERLER Safranbolu Belediyesi 2023 hedeflerini masaya yatırdı
Karabük'te çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı
YEREL HABERLER Karabük'te çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır ...
Vali Gürel'den depremzedelere ziyaret
YEREL HABERLER Vali Gürel'den depremzedelere ziyaret
Karabük'te hastane çalışanlarından deprem bölgesine yardım
YEREL HABERLER Karabük'te hastane çalışanlarından deprem bölgesine ...
Karabük'te çıkan örtü yangını söndürüldü
YEREL HABERLER Karabük'te çıkan örtü yangını söndürüldü
Karabük'te vagonlara yüklenen 1467 ster odun deprem bölgelerine gönderiliyor
YEREL HABERLER Karabük'te vagonlara yüklenen 1467 ster odun deprem ...
Karabük'te 4 yaşındaki depremzede çocuğa doğum günü sürprizi
YEREL HABERLER Karabük'te 4 yaşındaki depremzede çocuğa doğum günü ...
(Görüntülü) Karabük İdman Yurdu ile Zonguldak Kömürspor depremzedeler için oynadı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Karabük İdman Yurdu ile Zonguldak ...
Karabük İdman Yurdu ile Zonguldak Kömürspor depremzedeler için oynadı 
YEREL HABERLER Karabük İdman Yurdu ile Zonguldak Kömürspor ...
Karabük İdman Yurdu ile Zonguldak Kömürspor, depremzedeler yararına oynanan maçta karşılaştı
YEREL HABERLER Karabük İdman Yurdu ile Zonguldak Kömürspor, ...
Karabük'te gönüllüler depremzedeler için kıyafet dikiyor
YEREL HABERLER Karabük'te gönüllüler depremzedeler için kıyafet ...
Karabük'te depremzedeler yararına oynanacak maç için 10 bin bilet satıldı
YEREL HABERLER Karabük'te depremzedeler yararına oynanacak maç için ...
(Görüntülü) PETROS DEPREMZEDELER İÇİN YARDIMA KOŞTU
YEREL HABERLER (Görüntülü) PETROS DEPREMZEDELER İÇİN YARDIMA KOŞTU
Atalarının mübadeleyle gittiği Yunanistan´dan gelip depremzedelerin yardımına koştu
YEREL HABERLER Atalarının mübadeleyle gittiği Yunanistan´dan gelip ...
Depremzede aile ağır hasarlı evlerinde mahsur kalan kedilerini kurtarmadan bölgeden ayrılmadı
YEREL HABERLER Depremzede aile ağır hasarlı evlerinde mahsur kalan ...
Depremzedeler Safranbolu'yu gezdi
YEREL HABERLER Depremzedeler Safranbolu'yu gezdi
Ata toprağına vefasını depremzedelere yardım ederek gösterdi
YEREL HABERLER Ata toprağına vefasını depremzedelere yardım ederek ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.