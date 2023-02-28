Arkadaşlarından etkilenen Gabonlu üniversite öğrencisi İslamiyet'i seçti

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KARABÜK (AA) - Karabük Üniversitesi öğrencisi Gabonlu Arthur Akue Obiang, İl Müftülüğünde gerçekleştirilen ihtida töreniyle Müslüman oldu.

Müftülükten yapılan açıklamaya göre, arkadaşlarından etkilenerek Müslüman olmaya karar veren Obiang, Müftülüğe başvurdu.

İl Müftülüğünde düzenlenen ihtida töreninde, Safranbolu Müftüsü İsmail Temur tarafından İslam dininin temel esasları hakkında Obiang'a bilgi verildi.

Daha sonra kelimeişehadet getirerek Müslüman olan Obiang, "İbrahim" ismini aldı.

Temur, dua edilmesiyle tamamlanan törende, İbrahim Obiang'a "İhtida Belgesi" ile mealli Kur'an-ı Kerim ve Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından çıkan çeşitli kitaplar hediye etti.





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