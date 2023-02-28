Karabük'te Afet Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı yapıldı

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KARABÜK (AA) - Karabük'te depremzedelere yapılacak yardımların ve deprem bölgesine kurulacak konteyner sitesi çalışmalarının ele alındığı toplantı düzenlendi.



Valilik makamındaki Afet Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı, Vali Fuat Gürel başkanlığında gerçekleştirildi.



Toplantıda, Valilik koordinasyonunda deprem bölgesine kurulması planlanan Karabük Mahallesi Konteyner Evleri Sitesi çalışmaları, afet bölgesinden Karabük'e gelen depremzedelerin ihtiyaçları ile afetzedelere yapılacak yardımlar ele alındı.

Vali Yardımcısı Muhittin Gürel, Vali Yardımcısı Vekili Oğuzhan Altunay ve Valilik Hukuk Müşaviri Meral Batı Demirbaş ile ilgili kurum müdürleri, toplantıda hazır bulundu.

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