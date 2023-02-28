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Karabük'ten afet bölgesine giden itfaiyeciler, insanlara umut olmanın gururunu yaşıyor

AA

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarına katılan Karabük Belediyesi itfaiye ekipleri, insanlara yardım etmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyor.

Karabük'ten afet bölgesine giden itfaiyeciler, insanlara umut olmanın gururunu yaşıyor

KARABÜK (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarına katılan Karabük Belediyesi itfaiye ekipleri, insanlara yardım etmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyor.

Karabük Belediyesi İtfaiye Müdürü Koray Korkut, AA muhabirine, afetin ilk saatlerinde Vali Fuat Gürel başkanlığında toplanmalarının ardından 6 kişiyle yola çıktıklarını anlattı.

Etimesgut Havalimanı'ndan askeri kargo uçağıyla Adana'ya, oradan da kara yoluyla Kahramanmaraş'a geçtiklerini aktaran Korkut, kente ulaşan ilk ekiplerden biri olduklarını söyledi.

Korkut, ilk gün 3 kişiyi yıkıntıların arasından sağ çıkarmayı başardıklarını ifade ederek, Onikişubat ilçesinde Trabzon Caddesi, Azerbaycan Bulvarı, Mehtap Apartmanı, Ebrar Sitesi ve Valiliğin etrafındaki binalarda arama kurtarma çalışmaları yaptıklarını belirtti.

Karabük itfaiyesi olarak tespit edip kurtardıkları 10 kişinin bulunduğuna değinen Korkut, şunları kaydetti:

"Diğer kurtarma ekiplerinin çalışmalarına ortak olduğumuz toplam 30 vatandaşımızın enkazdan çıkmasına vesile olduk. Enkazdan kurtardığımız her kişi bizim için çok büyük mutluluktu. Ama hayatını kurtardığımız insanlar aynı zamanda ailelerini kaybetmiş oluyor. Biz Şevval bebeği çıkardığımızda babası Şevval'e siper olmuştu. Hemen arkasındaydı. Şevval onu görmüyordu. Biz onu çıkardığımıza çok sevindik."

Korkut, Şevval bebeğin anne ve babasının enkazda vefat ettiğini anımsatarak, "Ablasını da biraz daha ilerden çıkarttık. Hem sevindik hem de bu durumun hüzünlü boyutu vardı. İnsan hüzünleniyor. Orada hayatımız boyunca unutamayacağımız bir sürü acı hatıralarımız oldu. Mutlu da olduk. Bütün sevincimizi, hüznümüzü Kahramanmaraş'ta enkazların altında bırakıp buraya döndük." diye konuştu.

İnsanların kendilerine genelde "Enkazda korkuyor musunuz?" diye sorduklarından bahseden Korkut, "Enkazın altında vatandaşlar sizden yardım beklerken, millet insanları kurtaracağınıza inanmışken, devlet sizi orada kurtarma yapmak için görevlendirmişken kurtarma arzusu korkularımıza üstün geldi. İnsanlara yardım etme ve kurtarma arzusu bütün korkularımızın üzerindeydi." şeklinde konuştu.

- "Kurtardığımız kişileri ömrümüz boyunca unutamayacağız"

18 yıllık itfaiye eri Ramazan Başpınar, ilk gün enkazdan karı kocayı kurtardaklarını anlattı.

Kocasının ilk önce eşini çıkarmalarını kendilerinden istediğini aktaran Başpınar, "Sürekli kendisini almadan eşini alamayacağımızı söylüyorduk. Daha sonra öğrendik ki eşi 1,5 aylık hamileymiş. Onun için sürekli ilk önce eşinin çıkarılmasını istiyormuş. 6,5 saatlik uğraştan sonra ilk önce kendisini, daha sonra eşini aldık. Böyle bir görevde bulunmaktan çok mutluyuz, gururluyuz." ifadesini kullandı.

İtfaiye eri Yaşar Özsoy da deprem bölgesine ulaştıklarında çok büyük yıkımla karşılaştıklarını dile getirdi.

Deprem bölgesinde çok büyük mücadeleler verdiklerine değinen Özsoy, "İlk gittiğimizde hava şartları çok kötüydü. Çok şükür birçok kişiyi sağ çıkardık. Enkazdan kurtardığımız kişileri ömrümüz boyunca unutamayacağız." dedi.

Bu arada ekibi makamında kabul eden Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, çalışmalarından ötürü itfaiye erlerine teşekkür belgesi takdim etti.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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