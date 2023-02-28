Deprem bölgesinden Karabük'e gelen 603 öğrenci eğitime başladı

KARABÜK (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden Karabük'e gelen 603 öğrenci çeşitli okullarda ders başı yaptı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, afet bölgesinden kente gelen öğrencilerle okullarında buluştu. Öğrencilerle sohbet eden Akbaş, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Öğrencileri en iyi şekilde ağırlama gayreti içerisinde olduklarını belirten Akbaş, "Peygamberimiz 'Müminler bir vücudun azaları gibidir' buyurmakta. Bu hadis-i şerif şuuruyla bizler de Türkiye olarak tek bir vücuduz." ifadesini kullandı.

Akbaş, 603 öğrencinin okullara naklinin hızlı şekilde yapıldığını aktararak, şunları kaydetti:

"Devletimizin eğitime sunduğu geniş imkanlar ile sizlerin eğitiminde hiçbir şeyi noksan etmeyeceğiz. Okullarımız ve kurslarımızın kapıları sizlere sonuna kadar açık. Eksik kaldığınız konular var ise onları da Destekleme ve Yetiştirme Kursları ile tamamlayacağız. Kalacak yer ve okula gidip gelme konusunda sıkıntı çekmeyeceksiniz. Kırtasiye malzemeleriniz de hiçbir eksiklik olmayacak. Okullarımızın yemekhanelerinden faydalanacaksınız. Sizlerin mutluluğu bizim birinci önceliğimiz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.