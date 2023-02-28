Karabük'te otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

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KARABÜK (AA) - Karabük'te otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.



Ş.B. idaresindeki 78 SD 820 plakalı hafif ticari araç, Namal Kavşağı'nda M.B.E. yönetimindeki 78 AAF 299 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü M.B.E. ile yanındaki 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Yaralılar ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri hafif ticari aracın kırmızı ışık ihlali yaptığını belirledi.



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